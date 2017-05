ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, Siviglia freddo su Torreira dopo i primi sondaggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In estate Lucas Torreira, promettente centrocampista della Sampdoria, sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato dopo l’ottima stagione sotto la guida di Giampaolo. Uno dei club circolati fino ad oggi con più insistenza è il Siviglia, ma al momento sembra difficile immaginare un futuro spagnolo per lui. Perché secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb gli uomini mercato andalusi, dopo aver seguito con attenzione il ragazzo, hanno deciso di spostarsi su altri obiettivi. Caratteristiche tecniche e costi non soddisfano le esigenze iberiche e così, salvo cambi di strategia, difficilmente il Siviglia affonderà il colpo.