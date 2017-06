ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, sondaggio per Ciano del Cesena

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

L’attaccante esterno del Cesena Camillo Ciano è reduce da un’ottima stagione che lo ha visto protagonista con 15 gol e 7 assist. Proprio per questi numeri e per la voglia di misurarsi con la Serie A, in estate il suo nome sarà al centro di tante voci di mercato. Una di queste, raccolta in esclusiva da TuttoMercatoWeb, riguarda la Sampdoria. Il club blucerchiato infatti ha sondato il giocatore, chiedendo informazioni al Cesena e al suo entourage e nei prossimi giorni potrebbe muoversi in maniera più concreta per lui.