ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, su Ferrari l'interesse di Napoli e Roma

Si agita il mercato intorno a Gian Marco Ferrari difensore classe '92 in prestito alla Sampdoria (con cui ha collezionato trenta presenze in campionato realizzando due reti) ma di proprietà del Sassuolo. Il diritto di riscatto è fissato a tredici milioni di euro: al momento il club riflette sulla cifra, ritenuta elevata. E nel frattempo si stanno così muovendo con forza sul giocatore alcune big come Napoli e Roma.