ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, Viviano-Sporting: il portiere temporeggia

© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano e lo Sporting, trattativa in corso. Ma non ancora definita. Perché il portiere della Sampdoria, a cui il club portoghese ha offerto un contratto quadriennale, sta prendendo tempo. Viviano si trova bene a Genova e non è ancora convinto del tutto di accettare. Probabilmente servirà ancora qualche giorno prima di decidere. Samp e Sporting attendono...