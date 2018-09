ESCLUSIVA TMW - Sannino: "Contento per Terracciano. Chi passa da Salerno.."

© foto di Federico Gaetano

Ieri sera ad Empoli è stata anche la partita di Pietro Terracciano, il portiere azzurro che con i suoi grandi e ripetuti interventi ha impedito al Milan di trovare la vittoria. Delle capacità e delle prospettive di Terracciano abbiamo parlato con Giuseppe Sannino, il tecnico che nel 2016-17 lo ha avuto alle sue dipendenze nella Salernitana. "Sono contento per lui - dice a Tuttomercatoweb.com - perché merita tutti gli elogi. Sta dimostrando di valere, trovando continuità ha potuto esprimere le sue qualità. Con me a Salerno ha giocato e ha dimostrato di essere un bel portiere. Tra l'altro chi passa da Salerno poi diventa un portiere davvero importante, vedi Strakosha...".

Si aspettava insomma che potesse affermarsi anche in A?

"L'importante è avere la fiducia della società. A volte non ci si spiega perché un professionista possa arrivare tardi a grandi livelli: Terracciano si è fatto trovare pronto in A al momento giusto. E contro il Milan, squadra che gioca per altri obiettivi rispetto all'Empoli, ha compiuto ottimi interventi. E' stato impegnato parecchio e ha risposto con reattività. Oltretutto la sfida col Milan dà ancor più visibilità. Ora gli auguro grandi fortune, è un ragazzo serio che sa stare al suo posto. Accetta sempre le decisione dell'allenatore. Per tutti insomma può arrivare il giusto premio. Spero che possa raggiungere i suoi obiettivi insieme alla permanenza in A dell'Empoli".

A chi può essere accostato Terracciano?

"Come portiere ognuno ha il suo modo di interpretare il ruolo. Terracciano è Terracciano e mi auguro che anche più avanti si possa parlare di lui senza doverlo per forza accostare a qualcuno".