ESCLUSIVA TMW - Santacroce: "Scudetto Napoli? Incrocio le dita. Ci sono rivali"

Fabiano Santacroce, difensore ex Napoli reduce da una stagione alla Juve Stabia, è ora a Coverciano dove sta svolgendo il ritiro per i calciatori senza contratto: "Sì sto aspettando di trovare una squadra che creda ancora in me - ha detto a Tuttomercatoweb.com - ho tempo e voglia da dare. Nelle ultime stagioni, dal fallimento del Parma in poi, ho avuto annate sfortunate, mi sono trovato a fare anche scelte di vita per stare vicino alla famiglia. Ora però voglio rientrare nel calcio vero. Per fortuna qualcosa si sta muovendo".

Riavvolgendo il nastro della sua carriera, Napoli è stata la tappa più importante?

"Penso che tutte le stagioni mi abbiano dato qualcosa. Vivo a Napoli, è stata la squadra che in effetti mi ha dato di più"

Può essere l'anno giusto per lo scudetto del Napoli?

"Speriamo, però stanno rientrando anche le milanesi e vedo che iniziano a puntarci in tanti allo scudetto. Sarà un bellissimo campionato".

Il Napoli con un anno in più di lavoro con sarri potrà avere i suoi vantaggi?

"La squadra giocherà ancora meglio, i giocatori si sono compattati bene. Però ripeto ci sono parecchie squadre in corsa. Teniamo le dita incrociate e speriamo bene... Il mercato? Ne può parlare soprattutto Sarri, che conosce la squadra. Certo, se arrivasse qualche nome forte, piacerebbe ai tifosi".

Due parole anche su Fassone che lei ha avuto come dirigente al Napoli e che adesso è protagonista di un gran mercato col Milan...

"E' una gran brava persona che si è meritato ciò che sta ottenendo. Spero che ottenga dei frutti".

Lei approdò anche in nazionale convocato da Lippi. Non riuscì però ad esordire: che successe?

"L'infortunio al ginocchio mi ha rotto quell'equilibrio che avevo in quel periodo. Ma è stata comunque una bellissima esperienza".