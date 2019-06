ESCLUSIVA TMW - Santander: "Il Bologna con Mihajlovic lotterà per l'Europa"

Fonte: dall'inviato Tancredi Palmeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai microfoni di TMW in Brasile, dove si sta svolgendo la Copa America, il bomber del Bologna Federico Santander ha parlato così delle prospettive future per lui e per il club felsineo: "Arriveranno nuovi calciatori, vediamo come giocheremo. Con il mister Sinisa possiamo fare grandi cose. L'esordio in Copa America? Avremmo potuto fare di più contro il Qatar e concretizzare meglio, ma è comunque un pareggio utile. Anche se ora è complicata, visto che incontriamo l’Argentina. Dobbiamo pensare a quanto fatto di buono e rimanere concentrati".

Mihajlovic: "Non ho avuto paura di perdere Mihajlovic perché alla fine del campionato è venuto a dirci che sarebbe rimasto. Il decimo posto si può addirittura migliorare. Quando sono arrivato a Bologna l’ho fatto con l’ambizione di poter arrivare in Europa League o Champions, ovviamente è difficile ma io penso che con il mister possiamo migliorare alcune cose e possiamo lottare per quello. So che ci sono delle novità dirigenziali (Sabatini, ndr) ma non ho seguito perché sono partito subito per la Copa America".