ESCLUSIVA TMW - Santos (As): "Piatek, il Real fa sul serio. Ma nessuna follia"

Il Real fa sul serio per Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, autore di ben 19 gol in 21 partite col Genoa in questa stagione, è spiato da alcuni osservatori dei blancos nell'amichevole in corso questo pomeriggio a Murcia. E a Madrid, intanto, c'è già chi è convinto che il classe '95 abbia già chiesto la cessione. Per saperne di più sull'obiettivo di mercato di Florentino Perez, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega del quotidiano spagnolo As, Sergio Santos.

Santos, Piatek è diventato il principale obiettivo per l'attacco del Real?

"In questo momento è sicuramente nel mirino, anche se fino a un mese fa non si poteva certo considerare l'obiettivo prioritario per l'attacco. Il Real pensa infatti a Piatek soprattutto a causa della scarsa vena realizzativa della squadra e degli infortuni di Mariano Diaz, che non ha offerto finora il rendimento atteso in estate".

Crede che possa arrivare quindi un'accelerata già in questa finestra di mercato?

"L'idea del Real Madrid era prendere solamente Brahim Diaz a gennaio. Tuttavia, si sono infortunati tanti giocatori e oggi mancano numericamente gli attaccanti. Questo potrebbe spingere i blancos a realizzare qualche operazione dell'ultima ora, magari proprio Piatek".

Piatek però costa parecchio. Quanto sarebbe disposto a spendere il Real?

"Su questo posso dirvi per certo che il Real Madrid non farà follie di mercato né pagherà cifre spropositate in questo mercato di gennaio. Se Piatek arriverà nella capitale a gennaio, sarà solo per un prezzo ragionevole".