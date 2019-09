ESCLUSIVA TMW - Sarri e il gioco, l’ex vice Calzona: “Non è ancora la sua Juve”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non è ancora la Juve di Sarri, non so se lo sarà perché non conosco eventuali problematiche. Di sicuro lui è un grande allenatore e troverà la quadra, anche se a livello di gioco la Juve non sta esprimendo quello che vorrebbe”. Così a TuttoMercatoWeb Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri a proposito del rendimento della Juventus. “Il fatto di allenarsi poco e giocare molto non favorisce il tipo di gioco che vorrebbe fare l’allenatore”. Chi invece ha subito creato la giusta alchimia è Antonio Conte all’Inter. “Credo che l’Inter - continua Calzona - stia rispecchiando di più la mentalità dell’allenatore. Si vede chiaramente la mano del tecnico. Anche se manca ancora tanto per poter arrivare ai livelli della Juve”. E Calzona perché non ha più seguito Sarri? “Una scelta condivisa dopo tanti anni insieme. Ora - continua l’ex vice del tecnico della Juventus - sto girando, mi tengo aggiornato e sono in attesa di collocazione. In Italia e all’estero. Quando lavori non hai la possibilità di confrontarti, ora si. Sono aperto a tutte le possibilità, sia da collaboratore che da allenatore. Mi piace molto il lavoro che ho fatto, avendo cinquant’anni però - conclude - non mi dispiacerebbe un’esperienza da allenatore”.