ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo il meglio per Di Francesco"

Fonte: Dagli inviati a Napoli Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento Football Leader 2017, in corso di svolgimento a Napoli: "Una stagione di alti e bassi? Per noi è tutta esperienza, questa stagione ci ha fatto capire le difficoltà di fare una competizione europea, però allo stesso tempo ci ha dato grande soddisfazione. Per noi è un'annata più che positiva".

Il matrimonio con Di Francesco è giunto al termine.

"Per il momento il futuro di Eusebio Di Francesco non è ancora definito. Ci stiamo ovviamente già guardando attorno per capire quale potrebbe essere il suo sostituto. Entro la settimana prossima faremo delle valutazioni definitive. Con mister Di Francesco abbiamo un ottimo rapporto, vogliamo trovare la miglior soluzione per tutti. C'è un contratto e ci sono delle clausole che vanno rispettate, la volontà è quella di agevolare tutti e far sì che il mister sia contento della sua scelta".

Molti talenti del Sassuolo sono nel mirino di grandi squadre.

"La volontà è quella di portare avanti un progetto, al di là del nuovo allenatore. Alla base c'è una società ambiziosa, vogliamo continuare a costruire e tenere i pezzi più importanti. Non andremo a smobilitare la rosa".

Quale futuro per Pellegrini, Defrel e Berardi?

"Difficile ad oggi dirlo, Pellegrini ha un discorso aperto con la Roma, su Berardi ci sono valutazioni ormai da tempo. Ogni anno si dice che dovrà cambiare squadra ma non è così. Vedremo questa estate con il calciatore, il nostro allenatore che per ora è Di Francesco, oltre al patron Squinzi".