ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, entro domani la chiusura per Bucchi: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Si dovrebbe sbloccare entro la giornata di domani l'approdo di Cristian Bucchi sulla panchina del Sassuolo. Nelle prossime ore, infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club neroverde incontrerà il Perugia per liberare il tecnico e concedergli l'opportunità di raccogliere l'eredità di Eusebio Di Francesco. Per sbloccare la situazione non è da escludere l'inserimento di qualche calciatore di proprietà neroverde come contropartita in direzione Perugia.