ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, fatta per Cassata: alla Juve 5 milioni

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Francesco Cassata, talento sulla scia di Marchisio, sarà al Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista di proprietà della Juventus, assistito da Beppe Riso, e il club neroverde hanno infatti trovato l'accordo e presto arriverà la firma sul contratto. Il club di Squinzi ha investito 5 milioni di euro per il suo cartellino e i bianconeri si sono comunque riservati il diritto di recompra. Perché la Juve ci crede. Non molla e la recompra sarà il mezzo perfetto per continuare a monitorare le evoluzioni di uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Sulla scia di Marchisio.