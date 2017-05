© foto di Federico Gaetano

Il Red Bull Lipsia è pronto a rafforzarsi pesantemente in vista della prossima stagione quando disputerà per la prima volta nella sua storia la Champions League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per la difesa uno degli obiettivi principali è Francesco Acerbi, centrale classe '88 del Sassuolo, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 8 milioni di euro.