ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, incontro positivo con Iachini: domani la firma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un incontro positivo per gettare le basi per il futuro. Giuseppe Iachini e il Sassuolo si sono incontrati, conosciuti e piaciuti. Non c'è ancora la firma sul contratto, ma sembra una formalità. Iachini sta rientrando da Milano - dove ha incontrato la proprietà neroverde - ad Ascoli, in attesa della chiamata decisiva prevista per la mattinata di domani. Intesa biennale e dopo la firma sarà subito tempo di lavoro per Beppe Iachini e il suo staff composto da Carillo e Tafani. C'è una partita di Coppa Italia da preparare. Il Sassuolo è pronto a svoltare, con Iachini al posto di Bucchi...