ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, inserimento per l'obiettivo felsineo Bradaric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non accenna a frenare la Croazia-mania che da qualche anno ha investito il calcio italiano: nell'estate furono Pjaca e Rog i botti di mercato provenienti dai Balcani, quest'anno potrebbe essere Filip Bradaric ad attraversare il Mar Adriatico. Secondo quanto da noi raccolto, dopo l'interesse del Bologna, in queste ore anche il Sassuolo si sarebbe mosso sul giocatore, chiedendo informazione sulle sue caratteristiche poiché in cerca di una mezzala per il centrocampo neroverde.