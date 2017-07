ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, per Bandinelli battute sul tempo Benevento e Bologna

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Filippo Bandinelli, centrocampista offensivo ex Latina e Fiorentina, è da qualche manciata di minuti ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i neroverdi, per avere la firma del giocatore nato a Firenze nel '95 e assistito dal procuratore Michelangelo Minieri, hanno dovuto sbaragliare la concorrenza di Benevento e Bologna.