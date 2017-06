ESCLUSIVA TMW - Sassuolo-Perugia, pranzo di lavoro per sbloccare Bucchi

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Pranzo di mercato tra il Perugia e il Sassuolo. Obiettivo: sbloccare la situazione di Cristian Bucchi, tecnico degli umbri, molto vicino al neroverde. Presenti, per il club emiliano, l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali e il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi; per il Perugia vi era invece il presidente Massimiliano Santopadre, con l'agente Paolo Paloni come intermediario. Un pranzo per sbloccare Bucchi al Sassuolo. Seguiranno aggiornamenti.