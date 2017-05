ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, sfida tra De Zerbi e Bucchi per la panchina

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Eusebio Di Francesco sarà lontano dal Sassuolo, visto che la Roma punta a chiudere con l'attuale tecnico neroverde già nei prossimi giorni, e per questo la società emiliana sta già pensando al suo sostituto. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb.com sarebbero due i nomi in pole per la panchina del club di Squinzi: il primo è Roberto De Zerbi e in questo caso il Sassuolo dovrebbe però battere la concorrenza agguerrita del Las Palmas, forte sull'ex Palermo, mentre il secondo è Cristian Bucchi, attuale allenatore del Perugia che nei prossimi giorni inizierà il cammino nei playoff di Serie B per la promozione.