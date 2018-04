ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, si raffredda la pista Cherubini per il dopo Angelozzi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo cerca un direttore sportivo per la prossima stagione, quando Guido Angelozzi non verrà confermato (Bari e Spezia su di lui). Si raffredda la pista che porta a Federico Cherubini, attuale dirigente della Juventus che potrebbe anche prolungare il suo contratto con i bianconeri. E così il club di Squinzi si guarda intorno, alla ricerca del profilo ideale per ripartire. Sassuolo al lavoro, cercasi ds...