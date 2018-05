ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, Squinzi punta Braida per il ruolo di dg

© foto di Marco Conterio

Il Sassuolo prova a rifarsi il look per la prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il direttore sportivo (potrebbe anche rimanere un po’ a sorpresa Guido Angelozzi), il patron Squinzi ci riprova per Ariedo Braida. Il dirigente del Barcellona è un’idea forte e concreta in casa Sassuolo, la proprietà lo vorrebbe come direttore generale per costruire le basi per qualcosa di importante. Braida dal canto suo valuterebbe positivamente, dinanzi alle giuste condizioni, il ritorno in Italia. Ancora nessuna certezza, ma il Sassuolo prova a piazzare il colpo dietro la scrivania...