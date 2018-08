ESCLUSIVA TMW - Savoldi: "Atalanta, ora ritrovare gli stimoli. Ma la squadra c'è"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Una giornata amara per l'Atalanta, finita fuori dall'Europa League dopo aver perso ai rigori il play-off contro il Copenhagen. E ora i bergamaschi dovranno ripartire subito in campionato, con il piglio di sempre. "Se vogliamo guardarla da un certo punto di vista possiamo dire che le responsabilità sono dell'Atalanta se non ha centrato l'ingresso in Europa League. Ma in verità meritava di passare", dice a Tuttomercatoweb.com Beppe Savoldi, bergamasco e grande ex atalantino. "La squadra di Gasperini ha fatto vedere tanto gioco ma ha sbagliato parecchi gol e poi i rigori sono stati fatali. Purtroppo questo è il calcio".

La qualificazione è stata persa all'andata?

"In effetti erano state costruite almeno 4-5 palle gol ma i tiri sono stati o centrali o sono finiti alla sinistra del portiere di un niente. Sono giornate no, che nel calcio càpitano. Ma non credo ci saranno ripercussioni. Ora sarà necessario ritrovare le motivazioni: ci sarà da lavorare sulla testa provando a dimenticare questa botta. Ma l'Atalanta e Gasperini hanno esperienza e ritroveranno gli stimoli giusti".

Adesso, senza coppe, che obiettivo può darsi l'Atalanta? Qualcuno ha parlato addirittura di quarto posto...

"Mi sembra esagerato, chi lo chiede non è obiettivo perché bisogna anche calcolare la qualità dei giocatori in rapporto alle altre squadre, che francamente sono più attrezzate. Però in Europa League, ripeto, questa Atalanta poteva starci. Il primo tempo con la Roma è stato stratosferico e la squadra di Gasperini poteva chiudere la gara ma evidentemente credeva di avere già il match in pugno e ha mollato".

Chiusura su Rigoni: che idea si è fatto su questo giocatore?

"Ha grandi qualità tecniche e vede la porta. E' una seconda punta che sa trovare i tempi giusti per inserirsi e segnare".