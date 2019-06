ESCLUSIVA TMW - Savoldi: "Napoli, Milik-Lukaku sarebbe una bella coppia"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il Napoli pensa al modo in cui ridurre il gap con la Juve dando la caccia allo scudetto. E in attacco sono allo studio grandi manovre. Con nomi anche altisonanti come Lukaku e Zapata. "A me comunque piace Milik, sono con lui e con quelli che restano convinti che possa essere confermato e che gli possa essere dato più spazio per esprimersi", dice a TMW Giuseppe Savoldi, grande ex attaccante dei partenopei. "Se poi dovesse arrivare Lukaku magari il Napoli potrà giocare con due punte, con il 4-4-2 più che col 4-3-3. Del resto Ancelotti ha voluto rivoluzionare la filosofia di Sarri, mettendoci del suo. Credo abbia fatto anche bene altrimenti sarebbe stato una copia. Ecco, ritengo quindi che possa rivedere la squadra sotto questo aspetto. Milik e Lukaku possono formare una coppia giusta, con due esterni che buttano dentro i palloni giusti per loro".

Da ex atalantino ci crede ad un clamoroso ritorno di Zapata al Napoli?

"Intanto è uno di quei giocatori che come Lukaku può far coppia con Milik. Conoscendo l'Atalanta credo però che Zapata non si muoverà. Ha fatto una marea di gol ma credo che preferisca ancora la montagna al mare..."

Proseguendo l'analisi sul Napoli le piace Di Lorenzo?

"Buon giocatore, ora dovrà dimostrare di essere da Napoli e di saper adattarsi alle pressioni e alle esigenze della città".

A centrocampo cosa serve a suo parere?

"Giocatori di qualità come il Napoli ha sempre avuto. Serve qualche calciatore che sappia inventare e rifinire. Non un nuovo Maradona ma occorrono elementi di grande spessore".