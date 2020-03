esclusiva Scala: "Juve, che sicurezza. Dybala, gesto tecnico da applausi"

"Era auspicabile che il mondo del calcio e tutto lo sport valutassero la situazione importante e e difficile dell'Italia e che evitassero complicazioni. Se la gente resta senza calcio per quindici o venti giorni o un mese può sopravvivere. C'è tempo per recuperare, prima pensiamo alla salute delle persone". Nevio Scala si esprime così a proposito del probabile stop del campionato. Da uomo di calcio comunque ieri ha seguito le partite e in particolare il Derby d'Italia. "Ho visto una bellissima Juve", dice a Tuttomercatoweb.com

In che cosa le è piaciuta particolarmente?

"La sicurezza che ha mostrato. E poi c'è stato un possesso palla che era da tempo che non vedevo. L'Inter si è un po' demoralizzata dopo il gol e ha provato a reagire solo negli ultimi minuti. Ora il pronostico per lo scudetto è a favore della Juve, anche se c'è pure la Lazio che va forte. Per i nerazzurri sei punti da recuperare sono tanti ma mi auguro che ci possa essere lotta fino alla fine".

Alla rete di Dybala che cosa ha pensato?

"Gol straordinario. Il difensore è un po' ingenuo perchè non si può entrare in modo irruento su Dybala. Lui sa cambiare direzione all'ultimo secondo. Gesto tecnico da applausi".

Per quel che riguarda l'Inter perchè a suo parere Eriksen non ingrana?

"Non so se parli già la nostra lingua. E' un problema che ho avuto anch'io quando sono andato all'estero. Magari per lui è ancora difficile comprendere ciò che gli chiede Conte. Bisogna lasciargli il tempo di ambientarsi e di adattarsi ad un nuovo clima, ad un diverso modo di allenarsi. Magari ora sente più pressioni ma a mio parere si farà valere".