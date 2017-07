ESCLUSIVA TMW - Scanziani: "Cassano, talento inarrivabile. Non si accontenti"

"Tanti auguri per i tuoi 35 anni. Se riguardo la tua carriera, le squadre in cui hai giocato, le possibilità che hai avuto, mi viene una tristezza infinita. Tu, pieno di talento calcistico, dotato di un grande genio tattico offensivo, tecnica inarrivabile, quanta invidia mi nasce dentro, per me 'normale'". Raggiunto da TMW, l'ex calciatore Alessandro Scanziani fa gli auguri ad Antonio Cassano, da ieri nuovo attaccante dell'Hellas Verona, nel giorno dei 35 anni:

"La tua carriera è anche la dimostrazione che il talento non è solo quello tecnico, spesso arrivano a vincere molto di più quelli dotati del talento della 'volontà', quelli che sudano in ogni allenamento, che, consci della loro qualità, sopperiscono con la volontà, quelli che amano questo sport e lo vivono ogni giorno come fosse l’ultimo. Tanti auguri comunque perché è sempre un piacere vedere le tue giocate e ammirare il tuo talento tecnico".

Cassano al Verona: cosa ci dobbiamo aspettare?

"Mi piacerebbe essere nei panni del suo allenatore, stimolarlo a dare sempre il massimo, a non accontentarsi di poche 'giocate'. All'Hellas giocheranno tutti per lui, perché sanno che è l’ago della bilancia, che può determinare una vittoria o meno. Gli consiglio di prendersi una rivincita su quanti sono scettici, non tanto del talento indiscusso, quanto della volontà di fare fatica, di allenarsi bene, di essere sempre concentrato in ogni allenamento. Deve dimostrare che questo anno di lontananza dal campo lo ha fatto diventare più consapevole di quanto sia bello giocare".

Si riforma la coppia Cassano-Pazzini.

"Grande coppia. Ricordo le vittorie con la maglia a me cara della Samp. Sono un po' meno giovani, ma sicuramente l’intesa che c’era una volta la ritroverete subito. Ora sono più maturi, magari si corre di meno ma con meno errori. Il talento non manca, uno in fase realizzativa, uno con gli assist: possono tornare a divertirsi e a far divertire i tifosi e tutti gli appassionati di calcio con le loro giocate".

In casa Genoa cosa succederà?

"Sono in attesa di conoscere il nuovo acquirente. In questo contesto storico non è assolutamente facile trovare chi si prende carico di una società di calcio, con una storia alle spalle, con tifosi molto esigenti, in una città con un altra squadra nella stessa serie e quindi con il derby che si vive ogni giorno e non solo due domeniche all’anno. Una bella responsabilità, sia per chi cede sia per chi acquista la società. Spero solo che sia un italiano, genovese e genoano. Il senso di appartenenza è fondamentale in quella città".