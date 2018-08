ESCLUSIVA TMW - Scanziani: "Inter, serve l'impresa in Champions. Ora il gioco"

Sarà complicato anche per l'Inter superare il girone di Champions (con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven) ma i nerazzurri erano consapevoli che avrebbero potuto trovare avversari di altissimo profilo. "Saranno partite ovviamente molto impegnative - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex interista Alessandro Scanziani - è chiaro che serve un'impresa. A parte il Barcellona, noi soffriamo le squadre inglesi perché corrono più di noi e il Tottenham è anche molto forte. Il Barça non si discute e a mio parere arriverà almeno tra le prime quattro, però si va in campo e si gioca, non si parte mai battuti. Il problema è anche che per ora non stiamo vedendo la vera Inter. Occorre trovare la miglior condizione e avere anche un'identità di gioco e la capacità di stare in campo. All'Inter adesso è tutto in divenire".

Intanto il rientro di Nainggolan potrebbe dare qualche certezza in più...

"Sì ma anche lui dovrà trovare la condizione ottimale e poi non bisogna pensare che un giocatore da solo possa fare la differenza. anche perché se si fa male lui cosa succede? L'Inter non gioca più? Ripeto, serve un'identità ed è necessario che l'inter non sia condizionata dalla presenza o meno di un giocatore. Altrimenti è davvero dura".