ESCLUSIVA TMW - Scanziani: “Inter, vorrei vedere più punti dell’anno passato. Magari arrivando a 80”

esclusiva Scanziani: “Inter, vorrei vedere più punti dell’anno passato. Magari arrivando a 80”

“Non ci sono state partite e in due mesi di inattività bisogna vedere se effettivamente i calciatori hanno tenuto tutti una condizione ottimale. Ai miei tempi andavamo in ritiro un mese prima del campionato e si giocavano amichevoli per arrivare pronti…”. Si esprime così Alessandro Scanziani ex di Samp e Inter intervenendo a TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, in vista della ripresa del campionato. E da ex nerazzurro, dice: “Finchè si è giocato, il giudizio sulla squadra di Conte è positivo, ha avuto un attimo di difficoltà ma quelli arrivano per tutti. La Juve resta in ogni caso un gradino sopra tutti”.

La Coppa Italia e l’Inter: è un obiettivo significativo?

“In Italia non si dà molta importanza a questa competizione. Credo sia importante esserci e conquistarla, perché vorrebbe dire riabituarsi a vincere”.

Mercato: il suo pensiero su Lautaro?

“Magari i nerazzurri possono anche accontentarsi di qualcosa meno della clausola a patto che sappiano già chi poter andare a prendere. Puoi acquistare giocatori con cui essere ancora più competitivi. Credo che con i 160 milioni possibili derivanti anche dalla cessione di Icardi, tre colpi importanti possono arrivare anche se ora i calciatori forse hanno un costo inferiore rispetto a mesi fa"

Che cosa aspettarsi dal finale di campionato dell’Inter?

“Più che la posizione in classifica vorrei vedere molti più punti rispetto allo scorso campionato. Se l’anno passato ha fatto 69 punti e ora ne fa 80 e la Juve 81 e la Lazio 83… comunque la squadra è migliorata. Se di anno in anno progredisce, arriverà il momento in cui sarà competitiva con i bianconeri per lo scudetto”.