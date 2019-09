ESCLUSIVA TMW - Scarnecchia: "Milan, non mi allarmo. Roma da 2° posto"

"I punti li abbiamo fatti ma speravamo di essere più avanti sul piano del gioco". Zvonimir Boban, CFO del Milan, è stato molto chiaro sulla situazione attuale dei rossoneri, ancora alla ricerca di un'identità. "Credo che comunque la sqaudra di Giampaolo abbia fatto il suo, c'è tempo per risistemare la situazione e poi poter esplodere", dice a TMW Roberto Scarnecchia, ex rossonero. "E' ancora indietro rispetto ad altre formazioni però il tempo a disposizione non manca, c'è un buon margine. Le parole di Boban? Non sono d'accordo, ma è anche vero che ha sempre preteso molto da se stesso e dagli altri. Però tutto sommato non credo che la situazione sia così allarmante".

E la 'sua' Roma invece fa sognare?

"E' un'ottima squadra che ha trovato il suo assetto. Se ne sono andati i senatori e ci dispiace ma chi c'è adesso sta comunque facendo bene. L'allenatore è ottimo, ora aspettiamo altre partite per verificare ancora di più la Roma".

Roma da quarto posto?

"La Juve è al primo posto poi ce ne sono tre-quattro che lotteranno per il secondo posto. Sì, anche la Roma può essere da seconda posto. Ripeto, è stato trovato un assetto importante. Veretout ad esempio lo avevo visto nella Fiorentina ma non me lo ricordavo oltre che tecnicamente anche agonisticamente così forte. Avrà fatto 500 km domenica... Fonseca ha avuto ragione nel proporre un centrocampo muscolare con qualità. E Pellegrini merita un plauso, ha giocato una partita straordinaria. Ora aspettiamo anche Smalling che a me è sempre piaciuto e vediamo come si proporrà".