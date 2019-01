La Roma prova a rinforzare il suo centrocampo e sta adesso concentrando le sue attenzioni sul belga Dendoncker. Ma tiene aperta la possibilità di intervenire anche in difesa. "Prendere qualcuno tanto per prendere o per aggiungere un giocatore non credo sia giusto", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Scarnecchia ex calciatore giallorosso. "C'è il rischio di rompere gli equilibri dello spogliatoio, dunque bisogna cercare di essere lineari. Se parte un giocatore, lo sostituisco con un altro".

Intanto di Dendoncker che idea si è fatto?

"Buon giocatore ma poi però chi mandi via o chi fai uscire? Nzonzi francamente adesso si sta integrando e quindi mi sono fatto più di una domanda. Prendo un giocatore se devo sostituirne un altro. Ne dico una: Pastore non serve? Vado allora a prendere un altro trequartista dopo averlo fatto andar via. Ma non uno in più. Detto questo su Pastore ci credo ancora perché si è ancora amalgamato poco col gruppo, non ha trovato la condizione giusta come a Palermo. Non sappiamo se sia un problema mentale o fisico" .

Per la difesa che pensa dell'ipotesi Maidana?

"Mi sarebbe piaciuto Rodrigo Caio, ragazzo interessante anche per il futuro. Non è altissimo ma sarebbe stato importante per una difesa già molto alta".