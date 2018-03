ESCLUSIVA TMW - Scarnecchia: "Roma, provaci. Se Messi prende l'influenza..."

Peggio di così non poteva andare per la Roma che per i quarti di Champions ha pescato il Barcellona. Ne è convinto anche Roberto Scarnecchia, ex giallorosso che sperava ovviamente in un avversario più abbordabile. "Col cuore se devo fare adesso delle percentuali dico 30-70. Se pressato, il Barcellona può andare in difficoltà - spiega a Tuttomercatoweb.com - però il gol te lo fa sempre. L'andata in Spagna può essere un piccolissimo vantaggio, a patto che la Roma riesca a contenere il Barça e poi giochi una super partita in casa. Ma è il peggior sorteggio. Barcellona, Real Madrid e City sono le più forti in assoluto".

Magari la Roma potrà giocare senza aver nulla da perdere...

"Sì, con la mente serena. Bisogna vedere, ripeto, cosa succederà a Barcellona. Servirà una Roma molto compatta e sperare che messi abbia... l'influenza. Qualcosa in fase difensiva la squadra di Valverde può concederti anche se Umtiti e Piquè sono molto forti al pari degli esterni bassi Sergi Roberto e Jordi Alba. Serve una grande Roma".