ESCLUSIVA TMW - Schick, l'Inter non molla: c'è la Juve, ma Sabatini non vuole fallire

Mercato, derby d'Italia all'orizzonte. Anzi, già in corso (terzo incomodo permettendo, attenzione infatti al Paris Saint-Germain). L'Inter non molla Patrik Schick, e nonostante le difficoltà derivanti dalla concorrenza della Juventus ha tutta l'intenzione di strappare il sì di Sampdoria e diretto interessato per portare a Milano quello che viene considerato come l'attaccante con il miglior potenziale visto in Serie A negli ultimi mesi.

Allo stato attuale, questa la situazione presentata da TuttoMercatoWeb, che specifica che la volontà del club di Corso Vittorio Emanuele è di mettere a disposizione di Luciano Spalletti il classe '96 di Praga da subito. Cifre dell'operazione: invariate rispetto a quella portata a termine con i campioni d'Italia, ovvero 30,5 milioni di euro.

In Corso Vittorio Emanuele sono quindi al lavoro, con l'obiettivo di convincere Massimo Ferrero a cedere il proprio talento prima della chiusura del mercato e, al contempo, anche l'ex Sparta Praga e Bohemians 1905 a declinare le varie offerte per vestirsi di nerazzurro.