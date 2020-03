esclusiva Schwarz: "Apprezzo la capacità di decidere di Commisso. Kulusevski crescerà ancora"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Stefan Schwarz, ex calciatore della Fiorentina ha parlato dei viola ma anche di altri temi: "E' stata una stagione così così per la squadra gigliata. Spero possa essere trovata in futuro più continuità. Meno alti e bassi. Mi auguro che possa dare soddisfazioni ai tifosi".

Come giudica Commisso fino a questo momento?

"L'ho ascoltato diverse volte anche in occasione delle polemiche sul rigore alla Juve. E poi l'ho sentito parlare del nuovo centro sportivo che verrà costruito. Mi piace, è un uomo che dice quel che pensa. Apprezzo le sue azioni e le sue decisioni. Con la sua voglia e il suo cuore potrà far bene".

Che pensa invece del suo connazionale Kulusevski che nella prossima stagione andrà alla Juve?

"E' un bravo ragazzo che che ha lasciato la Svezia a sedici anni ed è cresciuto molto. Spero che possa fare buone cose con la nostra nazionale".

E' pronto per la Juve?

"Il salto è grande, è giovane e passare alla Juve non è facile però da ragazzi non si vedono ostacoli. E poi andare a d allenarsi e a giocare con calciatori più esperti e con mentalità vincente ti fa crescere ancora".