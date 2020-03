esclusiva Schwarz: "Passata questa situazione torneremo più umani. Calcio? Dura pensarci"

"La vita volte è tremenda". Inizia così la chiacchierata con Stefan Schwarz, lo svedese che negli anni '90 ha vestito la maglia della Fiorentina. "E' un dispiacere per le persone anziane che hanno lavorato e hanno fatto tanto per noi", dice a Tuttomercatoweb.com. "Ora loro sono i più colpiti e noi dobbiamo comportarci responsabilmente, cercando di evitare al massimo i contatti nella speranza di tornare al più presto alla normalità. Anche se secondo me ci sarà bisogno di parecchio tempo".

Lei come si è organizzato in questo periodo?

"Sono in Portogallo e sto a casa il più possibile. Esco per fare la spesa e quando è possibile faccio qualche breve passeggiata per stare bene anche mentalmente. In casa faccio un po' di esercizi: addominali e salto con la corda. Ma tornando a parlare di questo periodo dico che forse ci farà riscoprire quel che è importante. Probabilmente diventeremo più umani".

In Italia si discute su come riprendere il campionato?

"Ora non penso per niente al calcio. Certo, è un colpo duro per i club e per la passione dei tifosi però bisogna stare fermi. E' stato importante anche aver rimandato gli Europei. Annullare il campionato sarebbe complicato, le polemiche sarebbero enormi ma è difficile prendere una decisione"

Della Fiorentina che idea si è fatto?

"Stagione così così. Spero possa essere trovata in futuro più continuità. Meno alti e bassi. Mi auguro che possa dare soddisfazioni ai tifosi".

Come giudica Commisso fino a questo momento?

"L'ho ascoltato diverse volte anche in occasione delle polemiche sul rigore alla Juve. E poi l'ho sentito parlare del nuovo centro sportivo che verrà costruito. Mi piace, è un uomo che dice quel che pensa. Apprezzo le sue azioni e le sue decisioni. Con la sua voglia e il suo cuore potrà far bene".

Che pensa invece del suo connazionale Kulusevski che nella prossima stagione andrà alla Juve?

"E' un bravo ragazzo che che ha lasciato la Svezia a sedici anni ed è cresciuto molto. Spero che possa fare buone cose con la nostra nazionale".

E' pronto per la Juve?

"Il salto è grande, è giovane e passare alla Juve non è facile però da ragazzi non si vedono ostacoli. E poi andare a d allenarsi e a giocare con calciatori più esperti e con mentalità vincente ti fa crescere ancora".