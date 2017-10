ESCLUSIVA TMW - Schwarz: "Svezia interessante ma Italia favorita al play-off"

Un autentico gladiatore, un esempio per tutti in campo. Stefan Schwarz a metà degli anni Novanta era diventato un idolo della tifoseria della Fiorentina che gli aveva anche dedicato un coro personalizzato. Ma Schwarz è stato anche un pilastro della nazionale svedese. Quella Svezia che l'Italia a breve affronterà nel play-off. "Gli azzurri sono favoriti - dice Schwarz a Tuttomercatoweb.com - anche se in uno spareggio non si sa mai. Certo, per l'Italia giocare la prima fuori casa è un vantaggio. La Svezia adesso è una squadra interessante ma senza stelle. Forsberg è molto forte, veloce, bravo nell'uno contro uno e nelle punizioni. La Svezia è organizzata, gioca da squadra, con uno spirito, però ripeto: l'Italia è favorita anche perché è abituata a giocare sotto pressione. Ogni settimana in Italia giocare significa vita o morte. In Svezia vari giocatori invece militano in campionato inferiori dove non c'è questa mentalità".

Parliamo anche della sua Fiorentina. la sta seguendo?

"Sì, ho visto che ieri ha perso col Crotone. E' una squadra giovane ma per me può entrare in Europa. Deve fare un lavoro duro sapendo che ci sono anche momenti meno belli però ci sono talenti interessanti".

Simeone e Chiesa li conosce?

"Spero che facciano la strada dei loro padri. E' difficile ma magari possono anche far meglio".

Di Badelj e Veretout che pensa?

"Fanno un buon lavoro, possono far meglio come tutti. Chi gioca nella Fiorentina deve sapere che veste la maglia di una grande squadra".

E di Pioli che idea si è fatto?

"E' un tecnico competente. Deve dare fiducia ai giovani e la squadra deve credere in lui. E ripeto il collettivo deve fare di tutto anche per i tifosi, giocando con mentalità e carattere".

In giro c'è un nuovo Schwarz?

"Forse sì ma non devo dirlo io. L'importante è che quando si va in campo si riesca a dare sempre il cento per cento, giocando anche per aiutare il compagno in difficoltà. Queste almeno erano alcune delle mie caratteristiche".