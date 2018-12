ESCLUSIVA TMW - Schwarz: "Viola, ora va sostenuta. Cancelo esterno super"

Stefan Schwarz grande ex centrocampista svedese della Fiorentina ha parlato a TMW della Juve vista al Franchi e della squadra di Pioli. E anche del calcio italiano: "La Juve ha qualità, una rosa ampia e una grande organizzazione. Credo sia imbattibile. Cancelo nel suo ruolo è il più forte al mondo, adesso. In due anni ha saputo ambientarsi al calcio italiano. Ogni giorno del resto ci si migliora, anche CR7 ha volontà di migliorarsi sempre. Credo che la Juve possa vincere anche la Champions. Ha anche un tecnico esperto che ha dato un'identità e poi ci sono tanti giocatori che segnano e a livello di difesa la squadra è molto solida. La Fiorentina? Nella prima parte ha sbagliato troppi passaggi, poi ha avuto le sue opportunità nel secondo tempo ma è mancata un po' forza e qualità per far gol.

Che campionato sarà adesso per la Fiorentina? Spero reagisca e possa trovare una serie di vittorie che diano fiducia. Spero in 2-3 vittorie consecutive per cambiare questa situazione. La mia Fiorentina? Era forte ed è difficile fare paragoni. Oggi serve comunque appoggiare la Fiorentina in ogni gara, come tifosi e amanti della squadra. Criticare fa parte del calcio ma in ogni gara serve stare al fianco dei giocatori. Spero anche che il mercato di gennaio possa dare qualcosa, magari qualche giocatore di personalità".

