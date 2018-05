ESCLUSIVA TMW - Schwoch: “Napoli, Sarri andrà via. Giampaolo il suo clone

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

E' atteso per oggi l'incontro tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis, tecnico e presidente del Napoli. L'allenatore dovrà chiarire se restare o meno in azzurro, mentre l'ex attaccante partenopeo Stefan Schwoch ha così parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com: “Penso che la soluzione migliore sia andare avanti insieme. Sarri ha fatto molto bene in azzurro, anche se non è arrivato alcun trofeo. Tuttavia - ha detto - credo che non sarà così, penso che Sarri andrà via”.

Ci sarebbe una questione di mancanza di motivazioni ulteriori alla base della scelta di Sarri? “Non credo, ma può essere anche anche fisiologico. Il presidente, poi, ha puntato anche il dito su qualche situazione legata alle scelte del mister. Per me Sarri è stato il valore aggiunto di questo Napoli, anche se non è arrivato lo Scudetto”.

Se Sarri dovesse andare via si parla molto di Ancelotti, Conte ed Emery. Quale sarebbe la miglior soluzione? “I nomi circolati in queste ore sarebbero il top, ma credo che possa arrivare Giampaolo. È un clone di Sarri, darebbe continuità al Napoli”.