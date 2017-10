ESCLUSIVA TMW - Scout del Manchester City al Dall'Ara per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le prestazioni maiuscole del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic non sono passate inosservate in Europa e specialmente in Inghilterra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Manchester City avrebbe inviato questa sera i propri osservatori al Dall'Ara per visionare da vicino il serbo impegnato contro il Bologna.