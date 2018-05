ESCLUSIVA TMW - Seconde squadre, Gozzi: "Riforma unilaterale. Daremo battaglia"

La FIGC nel pomeriggio di oggi ha emesso un comunicato che ufficializza l'introduzione delle seconde squadre in Serie C dal 2018/19 con la possibilità di promozione in Serie B. Una decisione che la Lega B non ha affatto digerito come si legge in una nota del presidente Mauro Balata. Per commentare la situazione la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi che sposa appieno la linea della sua lega di riferimento: “Siamo in seduta permanente dalle 14:30 di oggi, ne stiamo parlando e la posizione che si legge nel comunicato del presidente è la linea di tutti noi. Stiamo convocando un'assemblea straordinaria per andare in fondo a questa situazione perché si tratta di una decisione unilaterale da parte del Commissario che non ci ha minimamente interpellato prima di emettere quel comunicato. Per una riforma simile non si può non ascoltare la voce della Lega B e della Lega Pro che sono quelle che vivranno sulla propria pelle l'introduzione di queste squadre, non si può non tenere conto degli equilibri che si vanno a modificare. Noi non siamo figlio di un Dio minore e siamo esasperati per questa situazione che si è venuta a creare. Con la Serie A non si riesce a parlare da tempo e poi ci troviamo questa riforma piovuta dall'alto senza la collegialità che invece servirebbe e senza conoscere ancora bene le regole per la loro iscrizione e quali saranno le infrastrutture interessate. - conclude Gozzi – Parleremo con Fabbricini e Malagò esprimendo con forza la nostra posizione e la nostra contrarietà e come spiegato nel comunicato della Lega B siamo pronti a sospendere l'avvio della prossima stagione se non verremo coinvolti nel processo decisionale”.