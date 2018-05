ESCLUSIVA TMW - Seconde squadre, Marchetti: "Riforma che può penalizzare la B"

La FIGC nel pomeriggio di oggi ha emesso un comunicato che ufficializza l'introduzione delle seconde squadre in Serie C dal 2018/19 con la possibilità di promozione in Serie B. Una decisione che la Lega B non ha affatto digerito come si legge in una nota del presidente Mauro Balata. Per commentare la situazione la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti: “Bisogna approfondire meglio prima di prendere delle decisioni definitive, capire la funzionalità di queste seconde squadre e quali possano essere i benefici e i danni per la nostra serie che da sempre ha rapporti importanti di collaborazione con i club di Serie A, anche importanti, per la crescita e la valorizzazione dei giovani calciatori. Finora si è sempre lavorato in sinergia e bisognerà capire cosa cambierà ora nei rapporti. La B rischia di essere penalizzata da questa decisione. - continua Marchetti – Io poi credo che qualsiasi decisione debba essere presa con la massima collegialità sentendo coloro che vengono interessati dalle riforme, mentre questo non è successo e da qui la reazione decisa della Lega B e del suo presidente Balata”.