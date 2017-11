ESCLUSIVA TMW - Sella: "Berardi? Talento e discontinuità. Non vale 40 mln"

Domenico Berardi e la valutazione di 40 milioni: in estate era questa la cifra che il Sassuolo chiedeva per far partire il suo gioiello. Adesso però la situazione è cambiata, il talento degli emiliani non è ancora totalmente decollato e i guai fisici sembrano rallentare la sua ascesa. Ezio Sella è stato il tecnico che con Malesani ha avuto la possibilità di conoscerlo ed allenarlo nel corso della stagione 2013-14. "Il valore economico è relativo - dice a Tuttomercatoweb.com - adesso i 40 milioni non li vale ma nel suo caso restano le grandi potenzialità e il talento. Purtroppo non si è ancora confrontato con la realtà di una grande squadra: occorre dire che servono però continuità, mentalità, forza fisica. Ha fatto vedere buone cose al Sassuolo però dovrebbe anche provare ad alzare l'asticella".

E' un giocatore spesso bloccato da guai fisici. Che ne pensa?

"L'interrogativo può essere sull'aspetto fisico ma ripeto anche sulla continuità. Anche in passato è stato capace di vincere gare da solo, mentre altre volte era un uomo in memo. E' croce e delizia per gli allenatori. Il talento purtroppo non basta".

Il Sassuolo ha perso un'occasione a non cederlo nelle sessioni di mercato precedenti?

"Credo che nel corso dell'estate siano state spese cifre superiori ai 40 milioni per vari giocatori. Se per Berardi non è stata spesa questa cifra vuol dire che, chi era intenzionato a comprare, qualche domanda se l'è posta...".