ESCLUSIVA TMW - Sella: "Buona Roma, al Camp Nou risultato eccessivo"

Ezio Sella, ex tecnico fra le altre della Roma, ha parlato a TuttoMercatoWeb dopo la pesante sconfitta dei giallorossi contro il Barcellona: "Peccato, per me è un risultato troppo pesante e assolutamente immeritato".

Cosa è mancato ai giallorossi al Camp Nou?

"E' mancata un po' di fortuna, credo. La Roma ha fatto una grande prestazione, è vero che ha commesso qualche errore di troppo ma in generale la proca è stata buona. Chi ha visto la partita si sarà reso conto che il Barça non era quello di sempre e questo è successo per merito della Roma. Poi gli episodi hanno fatto la differenza".

Come approcciarsi al ritorno dopo un risultato del genere?

"Fare 3 gol al Barcellona non sarà semplice, anche se i blaugrana dietro qualcosa concedono. Quando hann opalla però sono sempre pericolosi, servirà attenzione e magari un gol il prima possibile. Mai dire mai, nel calcio di risultati ribaltati se ne sono visti tanti. La Roma martedì dovrà essere aggressiva fin da subito per provare l'impresa".

Fra Juve-Real e Barça-Roma il parziale Spagna-Italia è 7-1. Davvero c'è questa differenza fra il loro calcio ed il nostro?

"Io non farei un paragone del genere, non è un campionato. La Champions è questa. Ovviamente c'è differenza, entrambe le spagnole hanno giocatori che fanno la differenza in campo. Ma questa non è la reale differenza che esiste fra noi e loro".

Ora la Fiorentina in campionato. Teme ripercussioni psicologiche?

"Non devono esserci. La Roma secondo me deve essere orgogliosa della prestazione fatta. Il risultato è inequivocabile, ma non c'è solo quello. Ripeto quella di ieri è una partita che deve dare forza alla Roma, giocando come al Camp Nou la Roma può battere la Fiorentina".