esclusiva Sella: "La Roma può essere protagonista. Il Milan ora gioca il miglior calcio"

Nel corso del TMW News Ezio Sella ha commentato da ex giallorosso il momento della Roma dopo la vittoria in Europa League contro lo Young Boys: "La squadra mi ha convinto nella ripresa quando sono entrati alcuni giocatori imprescindibili. Si è vista la differenza ed è arrivata la rimonta. I cambi sono stati decisivi. Ma è presto per dire che le riserve sono inferiori ai titolari. Non si possono giudicare in 45 minuti. E' chiaro che le sostituzioni hanno cambiato il volto della squadra"

Fonseca è ancora in bilico a suo parere?

I risultati sono importanti e non credo sia in bilico, la Roma è più forte dell'anno passato, ha preso giocatori di valore e può fare un campionato da protagonista. Domenica col Milan affronta la formazione che gioca il miglior calcio d'Italia. I rossoneri hanno trovato calciatori che ora sono maturati tanto anche grazie a Pioli. Non ci sarà Mancini che è fondamentale per la Roma ma ci sono comunque difensori affidabilissimi per i giallorossi e anche il centrocampo è di grande aiuto"

Un ds straniero per la Roma come lo vedrebbe?

"Il mercato delle italiane è orientato sugli stranieri, spero che il ds conosca il calcio a livello mondiale e anche gli italiani: pure nelle categorie inferiori ci sono giocatori interessanti"