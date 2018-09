ESCLUSIVA TMW - Sella: "Roma, 4-2-3-1 modulo giusto. Più qualità della Lazio"

Il successo della Roma contro il Frosinone ha riportato un po' di serenità nell'ambiente giallorosso. "Sì, era importante vincere nettamente e dare un segnale positivo anche dopo il ritiro di questi giorni. Psicologicamente la squadra è un po' più serene per affrontare il derby contro la Lazio. La sfida di dopodomani come sempre sarà particolare e sfuggirà ad ogni pronostico. La roma ha più qualità della Lazio che però è più solida dei giallorossi. E' difficile far gol ai biancocelesti, la squadra di Inzaghi riesce a vincere anche non giocando bene".

Non si può dire che la roma sia guarita...

"E' presto, deve dare continuità ai risultati e al gioco".

IL 4-2-3-1 è il modulo giusto per questa Roma?

"Sì, ne sono convinto perché perché può valorizzare le caratteristiche die giocatori a disposizione di Di Francesco. Il tecnico è di valore ed è intelligente. Non è ancorato al 4-3-3, con questo cambio di sistema conferma di avere elasticità, qualità importante per un allenatore".

Che idea si è fatto delle polemiche di questi giorni che hanno visto coinvolti Baldini e Totti?

"Non conosco a fondo la questione ma la Roma adesso non ha bisogno di polemiche, serve essere uniti e far gruppo per riportare la squadra sui livelli che contano".