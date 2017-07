ESCLUSIVA TMW - Sella: "Roma, mercato logico. Defrel sente più la porta di Salah"

Ezio Sella ha apprezzato il mercato portato avanti dalla Roma. L'ex tecnico giallorosso spiega: "Credo - dice a Tuttomercatoweb.com - che sia stato logico. Sono stati cercati giocatori nei ruoli che servivano. L'ultimo nome è quello di Kolarov che, anche se ha 32 anni, è comunque un giocatore che può aiutare parecchio. E' in grado di fare pure il centrale, non solo l'esterno. Ha esperienza internazionale e fisico e sulla fascia può essere pericoloso".

Nessun problema per il fatto che si tratta di un ex laziale?

"E' straniero e questo attutisce la questione. E' comunque da molto temnpo è andato via dai biancocelesti, non ha mai fatto dichiarazioni fastidiose. E poi facciamola finita, è un professionista. Dobbiamo pensare che si tratta di un giocatore importante e che può essere utile alla Roma, punto e basta".

Parliamo anche di Defrel. Come giudica il suo arrivo?

"Mi piace tantissimo, è duttile, può svolgere vari ruoli e ha caratteristiche diverse da Dzeko pur potendo essere il suo sostituto. Credo che possa essere molto utile alla Roma. Come esterno può sostituire Salah e tutto sommato vede di più e sente di più la porta rispetto all'egiziano".

Il sogno però è Mahrez?

E' un talento e fa la differenza. Se la Roma lo prende fa un salto di qualità"

Under la incuriosisce?

"Non lo conosco approfonditamente ma ha ho visto che ha grandi qualità. I mezzi non gli mancano anche se proviene da un campionato più modesto del nostro".

E Moreno?

Può fare la sua parte, ha un buon piede, è stato impiegato anche a sinistra. Dovrà imparare la nostra fase difensiva".

In definitiva comunque è fiducioso...

"Sì perchè sono stati acquistati giocatori funzionali al gioco di Di Francesco, tecnico preparato che stimo molto. Sarà una Roma da primi posti anche se è prematuro stabilire con precisione dove potrà arrivare".