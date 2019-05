ESCLUSIVA TMW - Sella: "Roma, per progetto giovani perfetti Gasp o Giampaolo"

© foto di Lorenzo Marucci

Periodo complicato quello che sta vivendo la Roma, a caccia della Champions e alla ricerca del nuovo allenatore. In mezzo a tutto questo le polemiche dei tifosi verso il patron Pallotta. "Roma è una piazza difficile e i sostenitori si aspettano sempre di più, soprattutto quando vedono che la società, per vari motivi, non riesce a raggiungere certi obiettivi. Credo che però per potenzialità economiche questa società abbia fatto il massimo. A livello europeo ci sono proprietà che hanno superiori possibilità per raggiungere certi calciatori e tagliare determinati traguardi", dice a Tuttomercatoweb.com Ezio Sella ex tecnico giallorosso.

C'è poi il problema del futuro allenatore...

"Il tecnico al momento è un rebus. Il preferito della Roma era Conte che però è sfumato. Ci sono alternative importanti ma può anche restare Ranieri in caso di Champions. Tutto dipenderà dal finale di stagione: tra l'altro in caso di arrivo al quarto posto non smantellerei la squadra, che ha una sua valida struttura. Va migliorata ma non la sfascerei. Ripeto, a fine stagione occorrerà mettersi ad un tavolo e decidere quali potranno essere i correttivi. Se non arriverà il quarto posto occorrerà cambiare programma, puntando su giovani importanti. Sarà un progetto più a lungo termine e come tecnico a quel punto verrà scelto chi sa valorizzare i giovani".

Il suo allenatore preferito chi sarebbe?

"Avrei gradito molto Conte, ma ora andrebbero benissimo Gasperini o Giampaolo, due tecnici che sanno valorizzare i giovani facendoli crescere nel modo giusto".