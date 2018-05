ESCLUSIVA TMW - Selvaggi: "Cagliari, a Firenze serve la gara dell'anno"

© foto di Ospiti

E' un finale di stagione complicatissimo per il Cagliari. La squadra di Lopez rischia seriamente di retrocedere, anche in considerazione degli avversari che affronterà nelle prossime due partite, prima la Fiorentina al Franchi e poi l'Atalanta in casa. "E' stata un'annata no", dice a Tuttomercatoweb.com Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari. "C'è stata un po' di sfortuna perché alcune gare sono andate storte, però è emersa anche un po' di negligenza. Peraltro in un torneo di A a venti squadre con formazioni che in basso vanno molto piano. Se dovesse finir male mi dispiacerebbe per il Cagliari perchè devo molto a quell'esperienza. Ora però serve un miracolo".

Che cosa è stato sbagliato in particolare?

"Molto probabilmente è stata fatta male la squadra. Al di là degli allenatori, sono sempre i giocatori che determinano. Ora ci vorrebbe una prestazione d'orgoglio e di alto livello. Il Cagliari dovrebbe fare almeno quattro punti in due gare, ma già domenica la vedo dura contro una Fiorentina che è molto tosta. E anche con l'Atalanta non è semplice: è solida e non concede niente. Ora deve pensare a fare a Firenze la gara dell'anno".