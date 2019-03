ESCLUSIVA TMW - Selvaggi: "Juve favorita per la Champions. Sorpreso da Berna"

La super prestazione di ieri contro l'Atletico Madrid e la qualificazione ai quarti di finale di Champions rilancia le possibilità della Juve di conquistare questo obiettivo. "Dopo la prestazione di ieri direi proprio che la Juve diventa la favorita", dice a Tuttomercatoweb.com Franco Selvaggi, campione del mondo nel 1982. "I bianconeri hanno giocato una partita incredibile, perfetta. Vincere la Champions non è semplice e dovrà lottare molto ma con quell'intensità di ieri si può dire che possa essere favorita".

E poi c'è Cristiano Ronaldo...

"E' il fenomeno e si sapeva. E' stato grandissimo, molto motivato e caparbio. Quando ci sono gare del genere il giocatore importante si sente in fermento. Lui è stato il trascinatore ma tutti gli altri sono stati eccezionali".

In particolare chi le è piaciuto?

"Bernardeschi non lo avevo mai visto così in forma e... terribile. Ma poi direi anche Emre Can e non solo. Mi è piaciuta poi la frase di CR7: 'sono qui per questo', ha detto.