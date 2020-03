esclusiva Selvaggi ricorda il 3-2 con la Juve: "Toro irriducibile. Rimonta in meno di 4 minuti"

Il 27 marzo 1983 il Torino riusciva a conquistare un successo storico battendo 3-2 la Juventus nel derby. I granata riuscirono a sconfiggere i bianconeri dopo che alla mezz'ora della ripresa si trovavano sotto di due gol. "Fu una partita incredibile - ricorda a Tuttomercatoweb.com Franco Selvaggi ex granata in campo quel giorno - perchè la Juve andò in vantaggio con Platini e Rossi ma noi avemmo la forza e la spregiudicatezza di reagire. Fummo trascinati da un pubblico eccezionale, la Maratona ci coinvolse in tale maniera da superare ogni ostacolo. Facemmo tre gol in 3 minuti e 50 secondi, un evento in credibile. Fummo capaci di dare una grande gioia ai tifosi. Al gol del 3-2 di Torrisi quasi non ci credevamo. Ma era frutto anche della nostra abnegazione. Era un Toro irriducibile: adesso però voglio anche lanciare agli italiani il messaggio di stare in casa e vivere con senso di responsabilità. Forse torneremo meglio di prima, come uomini e come società".