ESCLUSIVA TMW - Semioli: “Viola, ok Di Francesco. Chievo, Maran punta in alto”

© foto di Federico De Luca

In casa Fiorentina è scontato l'addio a Paulo Sousa, mentre il Chievo Verona difficilmente riuscirà a trattenere Rolando Maran dopo un'altra salvezza conquistata senza particolari problemi. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha parlato dei Viola e dei veronesi con Franco Semioli, doppio ex nonché attuale tecnico della formazione Juniores Nazionali del Chieri.

In casa Viola è certo l'addio al portoghese, su quale profilo puntare per il futuro? “Direi su Di Francesco, è un allenatore che ha fatto molto bene al Sassuolo. Ha fatto crescere i ragazzi a sua disposizione riuscendo a conquistare anche il pass per l'Europa League al termine della scorsa stagione. Ha maturato una bella esperienza anche in campo continentale sulla panchina neroverde, per i Viola credo possa essere il profilo ideale”.

Intanto Maran può salutare il Chievo per alzare l'asticella e puntare più in alto. “Potrebbe essere un discorso condivisibile, quello di puntare a un club di maggior blasone. Al Chievo ha mostrato le sue qualità, credo che davvero possa salutare Verona dopo aver conquistato un'altra permanenza in Serie A. E' vero che le squadre in coda hanno faticato e non poco, ma il Chievo non ha mai avuto particolari problemi”.

Invece Semioli ha appena vinto il campionato di categoria. “Sì, ho una squadra con valori tecnici importanti. Adesso andremo a giocare la fase finale, consapevoli delle nostre qualità. Ho tanti ragazzi interessanti nella mia squadra, vogliamo crescere ancora insieme. Siamo contenti”.