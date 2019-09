“Senesi al Feyenoord? Una scelta condivisa da tutte le parti in causa, non è stata una trattativa facile. La volontà del calciatore è stata determinante”. Così a TuttoMercatoWeb Emiliano Uria, intermediario della trattativa che ha portato Marcos Senesi al Feyenoord.

C’erano squadre italiane sul giocatore?

“Si, c’era la Fiorentina. Così come Genoa e Brescia che hanno formulato un’offerta. Il futuro di Marcos sarà in Italia, ma intanto vuole far bene al Feyenoord che è più importante delle squadre che lo hanno cercato. Se andrà in Italia lo farà un top club”.

Spazio agli obiettivi, a cosa punta Senesi?

“Vuole trascinare il Feyenoord e portarlo più in alto possibile. E punta a ritagliarsi uno spazio importante anche in Nazionale”.