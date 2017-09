ESCLUSIVA TMW - Sergio: "Lazio, 4° posto possibile. Immobile maturo e decisivo"

© foto di Federico Gaetano

Per adesso la Lazio sembra davvero poter competere per il quarto posto. La vittoria contro il Verona ha riportato entusiasmo dopo il ko col Napoli, evidenziando un Immobile davvero incontenibile. "Tutto è aperto in effetti e c'è la possibilità di vedere la Lazio nelle prime quattro posizioni - dice Raffaele Sergio, ex biancoceleste a Tuttomercatoweb.com - la squadra è viva e la rosa ben strutturata. Sono arrivati ottimi calciatori con cui sono stati sostituiti coloro che sono stati ceduti. Ripeto, le potenzialità per puntare in alto ci sono anche se poi bisognerà vedere alla lunga come verranno assorbiti gli impegni nelle coppe. Il dispendio di energie può anche dar fastidio".

Le capacità di Inzaghi nel frattempo sono sempre più evidenti...

"Sa gestire il gruppo e riesce anche a cambiare modulo in corso d'opera. Ha qualità e le sta confermando anche quest'anno. E' serio e preparato e ha la bravura di far esordire i giocatori giovani".

Stupito da Immobile?

"E' arrivato alla Lazio nel pieno della maturazione, dopo esperienze positive e negative. Credo che abbia trovato l'ambiente giusto al momento giusto".

In difesa alla lunga potrà pagare qualcosa la Lazio viste le assenze?

"Forse potranno pesare, perché stiamo parlando di giocatori di spessore. Ma confido nella saggezza di Inzaghi, sa trovare le alternative positive".